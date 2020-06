Inimesed Kiri peatoimetajalt | Aiahoolikud tõstku käed! Merle Luik , täna, 01:00 Jaga: M

Merle Luik Foto: Erakogu

Üks mu sõber mainis hiljuti väga toredasti, et saab vahel joodikutest ja narkomaanidest täitsa hästi aru. Oli temagi läinud ükspäev turule, et osta arbuusi ja kurki. Enne seda oli endale kinnitanud, et tema aeda ei mahu enam ühtegi, no kohe mitte ühtegi liblet … Ja kui koju jõudis, oli ikkagi auto pagasiruumis kastitäis taimi. «Kuidas need sinna said ja kuhu raha jäi, jääb hämaraks,» kõkutas ta naerda.