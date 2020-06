HELLITA ENNAST! Kõik, mida sa vajad luksuslikuks vanniks 

Kas ilma vannialuseta on üldse võimalik luksuslikult vannis käia? Kuhu sa muidu oma raamatu või jahutava joogi paneksid. Mõni vann on aga nii suur, et sinna vannialus ei mahu. Siis otsi vanni kõrvale väike lauake või taburet, kuhu oma kosutav jook, lugemisvara või miks mitte ka küünal toetada.

Selleks, et piimavanni teha, pole vaja kallata vette liitrite kaupa piima. Piisab piimapulbrist – piimhape on kooriva mõjuga ja lisaks pehmendab see samal ajal su nahka. Aga pane tähele, see on siiski päris piim, seega kui sa oled vegan, ära seda kasuta.