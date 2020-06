Lugejakiri | Kas ma olen halb inimene, kui ma õpetajale kingiraha ei maksnud?! 

„Nad tahtsid talle koguda viis eurot, et erinevaid esemeid pakki panna, aga lõpuks jäi kingituseks kinkekaart. Põhjus selles, et seekord ei soovinud poole pered kingituses osaleda. Ja ma saan neist aru,“ lisab ta.

Ema sõnul ei ole ta ka lapselt praeguse klassijuhataja kohta kuulnud sooje sõnu. Ometigi on nüüd ka üks vanem teisi seetõttu halvustanud, et need ei olnud nõus osalema.

„Ma olen varasemalt alati osalenud, sest minu silmis on see tore viis õpetajat märgata. Eriti veel, kui tegu on lastest ja vanematest hooliva õpetajaga. Kes teeb tööd hingega. Mul ei ole kahju panustada. Olen isegi organiseerijaks olnud. See raha oleks mul ka tänavu olnud, aga see poleks südamest tulnud. Oleks lihtsalt võlts olnud seda teha. Kas selleks on vaja mind mutta trampida? Ei ole!“

„Minu enda kogemus on see, et temaga ei saa suhelda. Minu küsimused ja kirjad jäävad vastuseta. Isegi siis, kui end kordan. Nii ei tohiks see küll olla, aga mida ma teha saan. Minna direktorile ja hardusministeeriumisse kaebama?! Kuna tean, et tänavu on viimane aasta tema käe all, siis kannatan ära ja loodan, et tuleval aastal on uued ja paremad tuuled,“ usub Jaanika.