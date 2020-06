700 eurot koolilõpukingile?! Kui hinnaliste asjadega vanemad oma järeltulijaid rõõmustavad 

"Mäletan, et põhikooli lõpetades sain kingituseks esimese päris oma arvuti ja sedapuhku veel sülearvuti. Ja seegi polnud odavamate killast, vaid kallis trendikas rüperaal," meenutab Sandra 11 aastat tagasi saadud kingitust. "Ka gümnaasiumi lõpuks sain kalli tehnikavidina, sama firma oma, ent tahvelarvuti. Tundus, et ülikoolis võiks ka sellest kasu olla," sõnab ta. "Eks nad ikka kallid kingid olid, aga ega mina tollal aru ei saanud, mis nad tegelikult maksavad. Mul oli hea meel," muigab ta täna.

"Minu laps sai lasteaia lōpukingiks reisi Londonisse, ilma vennata," sõnab Marie, kelle vanem laps lõpetas selle kolm aastat tagasi. "Ise tahtis minna mister Beani radadele. Vennake oli ōnneks piisavalt pisike, et mitte solvuda."

Ent on ka odavamaid kingitusi. Aastatetagust põhikooli lõpetamist meenutades sõnab Getter, et sai kingiks anatoomiaõpiku, mida oli väga kaua tahtnud. "Mul oli toona kindel plaan, et pärast keskkooli lõppu lähen füsioteraapiat õppima. Samas, mu pinginaaber sai motorolleri," muigab ta.