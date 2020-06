LAPSED MOEKAKS! Selle suve märksõna on emotsioonid! 

Kes ei armastaks roosat? Sel suvel kehtib reegel - mida erksam, seda parem. Suur boonus siinjuures on see, et laps ei kao kunagi silmist! Roosat ei tasu karta ka poistel. Selles toonis Bermuda püksid või polosärk muudavad iga väikemehe mõnusalt šikiks!