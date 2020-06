7 lauset, mida sa ei tohiks kunagi oma kaaslasele kodusel perioodil öelda 

On aga oluline osata pidurit tõmmata ja mitte õli tulle valada. Seega, on lauseid, mida ei tohiks kunagi öelda...

1. „Ma teen palju rohkem süüa kui sina, seega sina peaksid pesema kõik nõud!“

Asi ei peaks kunagi olema võrdset tööjaotuses vaid selles, et te mõlemad üritate teise inimese jaoks rohkem teha. Eriti kui te olete kogu aeg kodus. Näita oma paarilisele, et sa tahad, et teil mõlemal oleks koos kodus hea olla, ja tee mõni asi tema eest ära, ilma et ootaksid otseselt midagi vastu. See näitab head tahet.

Selle asemel, et teda rünnata vähese toidutegemise pärast ja seetõttu panna talle mingi muu kohustus, lausu parem: „Ma tean, et sulle ei meeldi süüa teha, seega ma teen enamiku toite, et me saaks vähem väljas süüa. Kas sa võiksid nõusid pesta, siis ma ei tunne ennast nii rakkes kogu aeg?“

2. „Sa ei ole mitte kunagi minu jaoks olemas, kui mul vaja on!“

„Mitte kunagi“ ja „alati“ on süüdistavad väljendid, mis eitavad kõiki neid kordi, kui su partner on sinu jaoks midagi teinud ja ohvri toonud. Mõtle sellele, kui teinekord talle selliseid etteheiteid teed. Pea meeles ka seda, et teil on erinev armastuse keel ja te märkate erinevaid asju.

3. „Kui sa mind päriselt armastad, siis sa...“