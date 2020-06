Lugejakiri | Uued kombed: lehepuhuriga aetakse suvel niidetud heina taga 

Naisel on hetkel puhkus, mille esimene nädal möödub kindlasti linnakorteris.

„Hommikul tahaks kaheksani ikka magada, aga see näib võimatu olevat. Meil on majal mingi eriti agar firma võetud niitma, kes enne kaheksat juba pläristab. Niitmine ehk isegi ei häiriks, aga palju hullem on see lehepuhuriga niidetud heina koristamine,“ selgitab ta.

„Juristab ja juristab mu akna all, aga niiske hein ei tahtnud kuidagi kividelt lahkuda. Uni oli ju läinud – eks ma siis jälgisin vaatemängu. Vanasti oli ikka luud selleks. Saan aru, et tehnika areneb ja 21. sajand, aga luud tegi palju puhtama töö. See nooruki käes olev lehepuhur juristas küll, aga hein jäi ikka kividele ja trepile ootama, mil jalakäijad ta minema kannavad,“ kurdab Leena.