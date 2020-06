5 parimat sarja, mida vaadata, kui piinled armuvalus ja püüad eksist üle saada 

3. „Kuidas ma kohtasin teie ema“

Ka see on hea sari, mida südamevalus vaadata. Kuigi seal on suhteid ja armastust, käib kõik läbi huumoriprisma ja naerda saad sa kõvasti!

4. „Skandaal“

„Skandaali“ keskmes on kriiside lahendamise meister Olivia Pope, kes satub keerulistesse armukolmnurkadesse. Ent Pope on võimekas naine, kes tuletab ka sulle meelde, kui tugevad naised on.

5. „You“