Inimesed Franciscus sai paavstiks õnnetu armastuse tõttu Tõlkinud Allan Espenberg , täna, 16:48 Jaga: M

GALERII

SEE OLI JUMALA TAHE: «Kui ma poleks noore tüdrukuna talle selga keeranud, poleks Jorgest ehk kunagi vaimulikku saanud. Tema seisukohast vaadatuna on see suur õnn, et talle ära ütlesin,» tõdes paavst Franciscuse lapsepõlvearmastus Amalia Damonte. Foto: Foxnews.com

Vatikani Linnriigis pole kunagi olnud kuningaid või keisreid. Maailma kõige väiksemat riiki valitsevad paavstid, kellele on antud absoluutse monarhi volitused.