Mis värk selle pesemisega siis on? Kui tihti peaks ennast küürima? 

New Yorgi dermatoloogi Charlotte Birnbaumi vastus on: EI! Pesemas käimine eemaldab mustuse, saaste, õli ja higi, nii et duši all käimise sagedus peaks sõltuma meie aktiivsusest ja nahatüübist. „Kui teil on kuiv või tundlik nahk, soovitan duši all käia iga 2–3 päeva tagant,“ sõnab Birnbaum. „Teisest küljest, kui teil on rasune nahatüüp ja kalduvus aknele, on oluline ennast loputada, et mustus maha pesta.“ Tema sõnul peaks tavaliselt piisama ülepäeviti pesemas käimisest, et nahk oleks puhas ja ärritustevaba.