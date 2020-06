LUGEMISSOOVITUS | Raamat, mis lõhub roosad prillid ja näitab, et maailm on täis koletisi 

Raamat jutustab loo kahest õest – Claire’ist ja Lydiast, kes pea kakskümmend aastat tagasi kaotasid oma kolmanda õe, kui too kadunuks jäi. Ent pärast Claire’i abikaasa mõrva hakkab lahti hargnema mehe salaelu, mis on verd tarretavalt õõvastav.

Ent kõik see, kuidas Slaughter on selle suutnud kirja panna ja lugeja endasse haarab, on võrratu. Kuigi raamat sisaldab kohati lausa öökima ajavaid kirjeldusi, kui kujutlusvõimel lendu minna lasta, siis sõnaseadmisoskus, tempo ja süžee on võrratud.