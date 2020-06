Lugejakiri | BMW jõu- ja ilunumbrid: Tartus käivad Räpina maanteel kiiruskatsed 

„Alguses mõtlesin naiivselt, et midagi viga autol või juhtus ees miskit. Aga peagi sain aru, et masiand võtsid hoo maha, et siis koos startida ja vaadata, kellel perse all võimsam auto on,“ kirjutab 40aastane Meelis.

„Mõtlesin politseisse helistada, aga siis oleks õige olnud need sõidukid peatada. Või vähemasti neid jälgida, muidu oleks nad võinud enne politsei saabumist lahkuda. Perega ma sinna passima jääda ei soovinud,“ selgitab ta.

Meelist häirib kõige enam see, et taolised eputaja ei taipa, et tekitavad liiklusohtlikke olukordi.