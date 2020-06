SOOVITUSED LAPSEVANEMALE! Kuidas laagrisuveks valmistuda? 

Veendu, et laagrisse tulev laps on terve. Laagrisse on oodatud vaid lapsed, kellel ei ole esinenud 14 päeva jooksul haigussümptomeid ja kes ei ole puutunud kokku Covid-19 viirusesse nakatunuga.

Räägi lapsega, et viiruse teemadel ei tohi teha nalja. Noorte vahel tuleb ikka ette arusaamatusi ja tehakse nalju, kuid sel aastal tuleb olla eriti tähelepanelik, kuna noore jaoks süütuna tunduv nali viiruse teemal võib viia segaduse või suisa laagri sulgemiseni. Eriti arvestades, et info levib nii noorte kui täiskasvanute vahel kiiresti. Loomulikult tuleb koheselt anda märku, kui on kahtlus, et noor ise või mõni tema sõpradest on haigestunud, kuid valeinfot jagada või sel teemal nalju teha ei tohi - see on midagi, mida lapsele enne laagrisse minemist südamele panna.

Pane lapsele laagrisse kaasa kõik vajalikud asjad. Kontrolli üle, et lapsele oleks laagrisse kaasa saanud kõik vajalik, mida laagrikorraldaja kaasa on palunud panna. Sel aastal tuleb vältida olukorda, kus lapsed jagavad omavahel joogipudeleid või muid isiklikke asju ning seda isegi siis, kui tegemist on samas laagris viibivate õdede-vendadega. Kuigi taoline nõue võib tunduda imelik, kuna muus elus võivad sama pere lapsed ju kokku puutuda, siis laagri kontekstis võib see tekitada segadust, kuna teised laagrilised ei pruugi mõista, miks puutuvad näiteks erinevate rühmade noored kokku.

Kui kasutate laagribussi, kehtivad ohutusnõuded ka bussis. Paljud laagrid korraldavad laagrisse sõiduks ühisbusse - kokku lepitakse aeg ja koht, kuhu lapsevanem laagrilise tuua saab, et ühiselt bussiga laagrisse jõuda. Kui tihti saadavad lapsevanemad oma last bussiistmeni, siis sel aastal see lubatud ei ole ning laps tuleb korraldajatele üle anda bussi ukse juures. Võimalusel tuleks noorele kaasa anda ka kaitsemask ja nii bussis kui hiljem laagris on olemas vahendid käte desifintseerimiseks või pesemiseks, mille kasutamist laagrikorraldajad noortele meelde tuletavad.

Sel aastal ei ole lubatud lapsevanemate külastused laagrisse. Ära jäävad külastuspäevad ning kolmandate isikute juurdepääs laagri territooriumile ei ole lubatud. Nii tuleb lapsevanemal harjuda ka mõttega, et iga laagriline teeb sel korral ise ära oma voodi ja on ka teistes küsimustes iseseisvam kui varasemalt. See aga ei tohiks muret valmistada - laagrid just selleks ongi, et noor saaks harjutada vastutuse võtmist ja iseseisvalt tegutsemist.

Usalda laagrikorraldajat. Kõik laagrikorraldajad tegutsevad laste parimaid huve ning tervist silmas pidades ja ohutusreegleid järgides. Hea laagrikogemuse tagab noorele täiskasvanute omavaheline koostöö - seega tasub olla laagrikorraldajatega suhtluses avatud ning murede puhul neist kohe otse ja ausalt rääkida.