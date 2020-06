Inimesed Kiri peatoimetajalt | Hingehinnaga umbrohi Merle Luik , täna, 01:40 Jaga: M

Merle Luik Foto: Erakogu

Vahel võivad maainimesed küll mõelda, et need linnavurled on ikka korralikult peast põrunud. Nagu näiteks siis, kui nad on nõus ostma nõgest ja naati kilohinnaga … 13 eurot!