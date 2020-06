Lugejakiri | Mis ajast käib burgeri vahele pooltoores liha?! 

„Kas ma sain petta? Sattusin laisa koka otsa, kes ei viitsinud mu burgeriga vaeva näha? Viskas käntsaka vahele ja valmis! Samas pean au andma, et tavapärasest oli tegu palju suurema burgeri ja lihaga. Aus on öelda, et see oligi käsitööburger. Aga seda suuremad olid ka ootused, sest see üks ja kindel burger valmis ju ekstra mulle, aga ikka jäeti tooreks,“ selgitab Sander.

„Ma ei ole varem pooltoorest liha burgeri vahel näinud. Saan aru, et erilisemates restoranides on valik, kas liha on küps või toores, aga tavalise burgeri puhul ei tuleks selle pealegi, et rõhutada, et soovin küpsetatud toitu. Oleks nad siis minult küsinud, aga ei. Saime söögid ja jalutasime söögikohast ka kohe minema. Ei saanud ka toitlustajalt enam vastuseid oma küsimusele,“ tahabki Sander teada, kas tegu mingi uue moehullusega toitlustuses, et burgerite vahele pannakse liha, mis ei ole küps.