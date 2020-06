Lugematul arvul aiakujusid tahunud Merike Salumaa: kui puidutöö oleks raske, siis ma sellega ei tegeleks 

Kõik algas aastate eest, kui naine juhuslikult ühes aias puitskulptuure silmas. Need köitsid teda sedavõrd, et eluaeg näputööga sinasõprust pidanud Merike otsustas isegi ühe valmis teha. Kullamaa koolis tegevusjuhendajana töötav naine on nimelt õppinud hoopis õmblejaks, kuid läbi aastate on südame soojalt põksuma pannud ka paljud teised käsitööliigid.

Esimese taiesena valmis 11 aasta eest karu ja hakkas Merikese aias uhkelt troonima. Tragi käsitöömeister leidis internetist õpetuse ja näpuga järge ajades samm-sammult ta mõmmiku valmis ka sai.

Kuidas esimene õnnestus? «Ei saa kurta. Jäin rahule, vaatamata sellele, et siis oli mul tööriistadest kasutada vaid üks elektrisaag ja peitel.» Nüüd on tööriistapagas oluliselt mahukam, kõikvõimalike peitlite kõrval kuulub sinna näiteks neli saagi, minifreesid ja relakas. Kõiki neid õppis ta kasutama omal käel.