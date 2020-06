Horoskoop 22. kuni 30. juuni 

SÕNN

Oled praegu stabiilne ja tugev, sul on energiat ja tegutsemistahet. Peamine on, et sa ei kaota fookust, vaid seisad mõlema jalaga maa peal ning ajad oma rida. Kui hakkad teiste arvamuse pärast liiga palju muretsema, kaotad mõttetult energiat.

Pane tähele! Kommunikatsioon on ülitähtis, paari nädala jooksul toimub olulisi vestlusi. Kallid inimesed võivad olla tähtsate muutuste faasis. Väldi arrogantsust, ära suru teistele oma arvamust peale.