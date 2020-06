Tuletantsija Krista Palm: väiksemad põletushaavad on tavalised – õnnetusi ikka juhtub 

Krista (28) käis kümme aastat tagasi Euroopas reisimas ja kohtas Veneetsias tuletantsijat. Naine oli sellest mängust tulega kohe lummatud ja unistas salamisi, et omandab isegi sellised oskused. Unistustel on kombeks aeg-ajalt täituda ja nii leidiski Krista Tartust tuletantsuga tegelejad. Vaikselt hakkas ta selle maailmaga tutvuma ja praeguseks on temast saanud tipptasemel tuletantsija.