Selgeltnägija Tene Laul: kõik, mis minu ümber toimub, tundub nii sürreaalne ja ebausutav 

Vahetult enne jaanipäeva on Saaremaal elaval Tenel (29) käed-jalad tööd täis – käsil on tema esoteerikabutiigi kolimine. Intervjuu alustuseks märgib naine, et päev enne seda, kui temaga ühendust võtsime, oli ta sirvinud Naistelehte ja mõelnud, et oleks isegi nõus meie väljaandele intervjuu andma. Kes teab, oli see saatusemäng või Tene tugev mõttejõud?

Igatahes on üht maagilist inimest avav lugu nüüdseks sündinud. Ja kes tahab, see usub.