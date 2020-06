Kultuur LUGEMISSOOVITUS | Kui suureks võib kasvada vale, enne kui see lõhkeb? Andra Nõlvak , täna, 15:33 Jaga: M

Foto: Andra Nõlvak

Raamatu „Põhjus elada“ autor Richard Roper on tegelikult kirjastuse toimetaja ja see on tema esimene raamat. Tegu on teosega, mis räägib armastusest ja sellest, kui lihtne on langeda omaenda valede võrku.