Voodiiseloomu määraja ‒ oled sa Seikleja või Muusa? 

„Üldise isiksusetüübi kombel on ka sinu seksuaalisiksus looduse ja kasvatuse segu, arenedes osalt välja sünnipärastest joontest, mis on põimunud elukogemuste ning kultuuri- ja usumõjutustega,“ ütleb dr Britney Blair Stanfordi ülikooli meditsiinikoolist. Briti lehe Daily Mail teatel on dr Blair loonud seksuaalisiksuste testi, mis põhineb tunnustatud Myers-Briggsi isiksusetestil. Viimane jagab inimesed 16 rühma, kuid dr Blair piirdub tosinaga. Psühholoogiadoktor kinnitab, et oma seksuaalisiksust teades on võimalik voodielu märgatavalt parandada. Tema sõnul tekib paaridel erimeelsusi just nimelt seetõttu, et kumbki esindab erinevat seksuaalisiksuse tüüpi. „See aga ei tähenda, et te omavahel üldse ei sobiks ‒ teil on lihtsalt eri tugevused ning nende kallal tuleb üheskoos töötada.“