Pere ja lapsed TÄIUSLIKUD PORTREED TELEFONIGA: need viis äppi aitavad Toimetas Silja Paavle , täna, 11:15 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Tänapäevastest mobiiltelefonidest on saanud väärikad vastased professionaalsetele fotokaameratele, kui vaja on pildistada maastikke, arhitektuuri, loomi või inimesi. Neile, kes tahavad enda piltidest tavapärasest veel professionaalsemat muljet jätta, soovitab Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma rakendusi, mis aitavad lihtsa vaevaga tehtud portreefotosid ilustada.1. Visage. Tegemist on ühe täiuslikuma selfide parandamise äpiga, mis aitab portreelt eemaldada vistrikke või muid ebatasasusi, vähendada punasilmsust, valgendada hambaid, vähendada naha läikimist ning teha veel mitmeid muudatusi, et lõpptulemus võimalikult kaunis välja näeks. Rakendust on lihtne kasutada ning selle üks omapärasid on erinevate fototaustade valimise võimalus.“Kui esimest korda selline tööriist kätte saada, siis tekib igaühes kiusatus minna lõpuni ehk proovida ühe foto peal ära kõik võimalused. Seda tas