VÄRSEKS NAISTELEHES | Väino Uibo plaanib pensionipõlves kindlaks jääda teatrile 

Sel nädalal ilmus Naisteleht esmaspäeval, sest on ju jaanipäeva nädal ja vabad päevad. Aga ajakiri ilmumata ei jää. Seekordne kaanestaar on Väino Uibo, kes tunnistab, et ilma tööta ta elu ei naudi.