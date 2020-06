3 trendikat paari ehk Kaitse silmi päikese eest stiilselt! 

Ehkki päikeseprillid on ajatud, tulevad mõned trendikad versioonid juurde. Lisaks on päikeseprillid üks odavamaid võimalusi, kuidas oma suvegarderoobi uuendada. Pole tähtis, kui suur on su eelarve – prille leidub igas hinnaklassis igale maitsele!