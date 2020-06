Suhe puruks ja hing katki? 5 etappi, mida seda leinates läbid 

Ühel päeval liigud sa oma eluga edasi. „Võti, mis aitab lahkuminekust üle saada on see, et sa aktsepteerid seda, et võid muutuda segaseks maniakiks järgmiseks kolmeks kuni kuueks kuuks,“ sõnab suhteekspert Elina Furman. „Isegi, kui sa arvad, et oled sellest kohe üle saanud, tõenäoliselt läheb sul siiski aega,“ sõnab Furman. Mis on aga need viis etappi, mille lahkuminnes läbime?

See on tõeline õudusunenäo staadium, kus ilmselt tegeled soovmõtlemise ja napsutamisega. „Pärast seda, kui Andy mu maha jättis, ei suutnud ma seda aktsepteerida. Kutsusin teda endist viisi ja jätkasime üksteisega magamist ning siis lükkas ta mu eemale ja tuletas meelde, et oleme tegelikult lahku läinud. See oli kohutav!“ sõnab 29-aastane Eliza, kes kohtus oma eksiga pärast lahkuminekut veel kaks aastat, enne kui see päriselt läbi sai.

Nagu enamikes südameasjades, pole ka magnetilises tõmbes, mis meid pärast suhte purunemist endiselt meie endise kallima poole tõmbab süüdista midagi muud, kui bioloogiat. „Esialgu tekib sageli šokk,“ sõnab seksi-ja suhteterapeut Ian Kerner. „Kui oleme harjunud rutiini ja mustriga, on need kodeeritud meie ajju ja meil tekib tunne, et tahame vana elu jätkata,“ sõnab ta.

2. Maania

See on segane seisund, mille jooksul tunned intensiivset kahetsust, eufooriat ja süüd. Kui sulle reaalsus kohale jõuab, tunnet tegelikult metsikut kergendust.

„Inimesed teevad selle etapi jooksul palju hullumeelseid asju,“ sõnab Kerner. „Ma ütlen alati naistele, et hoiduge juhuslikust seksist, sest meeste jaoks on üheöösuhe või juhuslik seks alati lihtsam kui naise jaoks. Naised tahavad kohe inimesega, kellega neil füüsiline kontakt on, sidet luua.“