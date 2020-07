Inimesed Laulja Marie Vaigla: "Minule on olnud enesestmõistetav, et mu vanematel on väga ilus suhe, aga näen, et selline kooselu on pigem haruldane." Siiri Rebane, ajakiri Tiiu , täna, 13:56 Jaga: M

«Lihtne on lastele järele anda – no ära harjuta, kui ei taha. Kui laps aga raskest etapist üle saab ja asi kindlamalt välja tuleb, hakkab ta seda nautima,» räägib Raul. Tütar Marie on tema sõnade tõestus. Foto: Tiina Kõrtsini

On see nüüd tänu geenidele või kodusele õhkkonnale ja isa eeskujule, aga basskitarrist Raul Vaigla mõlemad lapsed, Marie ja Robert, on ka muusikutee valinud. Nende ema, eesti keele õpetaja Leila on õppinud Jõgeva lastemuusikakoolis nagu isa Raulgi.