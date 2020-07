Inimesed Kas kuulsa Iiri kuninga haud leiti viimaks üles? Tõlkinud Allan Espenberg , täna, 07:00 Jaga: M

VAPPER VALITSEJA: Hugh Roe O’Donnellile on kohalikud kirjanikud arvukalt pühendanud laule ja luuletusi. Mehe auks on püstitatud ka see kaunis mälestusmärk ja nimetatud isegi jalgpalliklubi Aodh Ruadh CLG. Foto: Irelandplanner.com

Hiljuti rõõmustas maailmas väga paljusid teade, et Hispaaniast leiti Iirimaa rahvuskangelase, Tyrconnelli kuninga Hugh Roe O’Donnelli arvatav matmiskoht.