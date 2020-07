Otsides lähedasi: mälupildid vanaemast, kes armastas lapselast eemalt 

Kaja lahkus Eestist 2004. aastal, olles 37 – kõigepealt Iirimaale ja varsti sealt edasi Inglismaale. Enne seda töötas ta Põlvas müüjana, oli ka kaupluse juhataja. Ta rändas välismaale koos onutütrega, oskamata sõnagi inglise keelt. Eestisse jäid maha kaks poega, kes olid emale õpetanud selgeks laused: „What’s your name?“ ja „Where are you from?“ („Mis su nimi on?“ ja „Kust sa pärit oled?“).