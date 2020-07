Järjejutt | Soome kolinud Ivika: koristajana koged nii lahkust kui ka kiuslikkust 

Nende korter oli antiikmööblit täis. Raamatukogutuba oli pungil kirjandusest ja vanal kirjutuslaual oli sülearvuti. Ma ikka imestan, et Soome vanainimesed on nii uuendusmeelsed ning interneti ja muu sellega kaasneva ära õppinud. Minu vana ema ei tea arvutiasjandusest midagi ega huvitugi sellest.

Emand oli üsna kurb, kui teatasin, et lähen töölt ära. Muidugi olid sel puhul jälle lilled toodud ja kiidusõnad öeldud. Olin nii liigutatud, et lausa pisarad olid silmis.

Soome rahvas on sõbralik – nagu sina suhtud neisse, nii suhtuvad nemad ka sinusse. Kuid erinevalt noortest ja lastest, kes ei tee vahet, kust sa pärit oled, saavad vanemad inimesed eestlastest paremini aru. Nad on kohe väga uudishimulikud ning küsivad ikka ja jälle, kuidas me selle Vene aja üle elasime. Nad tundsid väga kaasa, et meid selline saatus on tabanud.