Inimesed Uus algus: kunstnikust džinnimeister vallutab maailma Ajakiri Tiiu , täna, 15:43

Kõik jookides kasutatavad maitsetaimed korjab Maarit koos oma meeskonnaga ise. Foto: erakogu

Ei juhtu tihti, et kõrgharitud kunstnik teeb endale selgeks destilleerimise tõed ja hakkab džinni tootma. Maarit Pöör (47), kelle ettevõte Lahhentagge on esimene džinni väiketootja Eestis, on seda edukalt teinud.