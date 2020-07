Etiketi asjatundja: terviserajal, pargis ja metsa all kehtivad lihtsad reeglid 

Just väljas liikumisest kirjutangi. Meile kõigile kulub aeg-ajalt ära meelde tuletada, kuidas seda teha nii, et ei kuuleks terviserajal rattureid hurjutamas ega väikelaste emasid kurjustamas. Koeraga jalutamas käies olen pidanud teisi paluma oma lemmiklooma rihma otsas hoida, paaril korral olen möödatuhisevalt sportlaselt suusakepiga susada saanud. Ka kihutavad jalgratturid on teinud meelehärmi.