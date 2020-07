Inimesed KOLUMN | Reet Linna: Rock Hoteli saatel tantsiti, nii et tallad tulised ja higi lendas Reet Linna, ajakiri Tiiu , täna, 16:11 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Pange nüüd tähele: 13. juulil tähistab maailm rock'n'roll'i päeva! See lahe muusikastiil on mulle olnud alati arusaadav ja positiivne. Juba läheb tuju heaks, juba lööb jalg rütmi kaasa! Aga miks see päev on ikkagi nii eriline ja miks just see muusikastiil taevalikesse kõrgustesse tõusis?