200 vahakuju meisterdanud abielupaar: „Meie ülesanne on alati üles leida see õige olemus.“ 

Umbes 200 kuju hiljem on Ene (71) pilk ikka veel nii terav, et ehmatab algul ära. «Kui teeme elavast inimesest kuju, saame temaga esmalt kokku, räägime mõned tunnid maast ja ilmast. Nii näen, kuidas ta ennast hoiab, kuhu poole kaldub pea või kuidas jalad asetab,» räägib naine. Just sel põhjusel ei saagi 3D-printer või silikoon kunagi käsitööd asendada. Uuema aja tehnikate puhul on paratamatu, et kui jääd totaka näoga, siis nii ongi. Samuti ei pruugi inimesest endast midagi ehedat alles jääda. «Meie ülesanne on alati olnud üles leida see õige olemus – ja just selle poolest me maailmas teistest tegijatest erineme,» lausub Ene, miks ainuüksi välimuse täpsest jäljendamisest ei piisa. Andres (71) toob elulise näite, et endise klassivenna tunned tänaval ära paarisaja meetri kauguselt ikka tema olemuse, mitte näo järgi.