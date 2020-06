Lugejakiri | Kuidas saab inimene hooldekodust kaduma minna? 

„Ma üldse ei kahtlegi, et hooldekodus on töötajatel tuhat toimetust ja muret, aga kuidas saab sealt inimene lahkuda nii, et keegi ei märka?! Ma usaldan oma lähedase ju selle asutuse ja nende töötajate hoolde, kuid siis tekib olukord, kus ta kaob sealt ära,“ ei mõisa Liisa, miks pidevalt otsitakse taga hooldekodudes elavaid vanureid.

„Selle kõige juures on ju oluline ka see, et enamasti pannakse hooldekodusse inimesed, kes vajavad pidevat järelvalvet. Inimesed, kes endaga ise hakkama ei saa, kellega kodus hakkama ei saada. Sa üritad leida parima lahenduse enda lähedase ja pere jaoks, kuid siis saad teate, et ta on sealt kadunud... See on uskumatu!“ imestab Liisa.

Naise sõnul on ennegi meedias otsitud taga vanureid, kelle puhul uudisloos lõik, et on ka varasemalt segadusse sattununa üksi jalutama läinud ja kadunud.