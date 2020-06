5 nippi, kuidas tulla toime südant söövitava armukadedusega 

Suvi on käes ning ühtlasi erinevad üritused, kuhu ei saa alati enda kaaslast ühes võtta. Samuti on hiljutine koroonakriis mõjutanud väga paljusid kaugsuhteid. Võib-olla on sinu kallim ikka veel mõnes riigis lõksus? Järgnevad nipid võivad sind aidata.

Ole aus oma armukadeduse suhtes

Ühtegi probleemi ei saa lahendada, kui sa ei tunnista seda iseendale. Selle asemel, et teeselda, justkui ei oleks sa armukade, ole aus nii enda kui ka partneriga. Mõtle, kuidas see mõjutab sinu enesetunnet ja suhet. Elutreener Tony Robbins tõdeb oma veebilehel, et selle probleemi teadvustamine võib olla keeruline, kuid see on tähtis samm tervisliku suhte poole.

Selgita välja oma armukadeduse põhjus

Selle asemel, et end armukadeduse tõttu teiste eest sulgeda, on vaja leida selle probleemi tuum ning see ära lahendada. Armukadedus võib tuleneda erinevatest põhjustest, näiteks sinu enesehinnang. Siis tuleb tegeleda hoopis sellega. Võib-olla oled sa armukade, sest partner on sinust edukam? Sel juhul tuleb üles leida teievahelise võistluse põhjus. Kui partner murdis usaldust, siis ei ole mõistlik keskenduda armukadedusele, vaid hoopis sellele, kas teie suhtes on või ei ole usaldust.

Märka enda ebakindlust

Esimene samm armukadeduse taandamiseks on vaatamine enda sisse. Missugused kõhklused toovad esile sinu armukadeduse? Kas asi on selles, et võrdled end teistega või hoopis püüdled perfektsionismi poole? See nimekiri ei ole selleks, et tunneksid end piinlikult, vaid hoopis selleks, et õpiksid end tundma ning nii leiaksid enda rolli sinu ja partneri suhtes.