Iluekspert hoiatab: aegunud meigitoode on sama mis riknenud toit 

Et pintslid-svammid, mida kasutatakse jumestuskreemi pealekandmiseks, puutuvad näonahaga tihedasti kokku, vajavad need ekstrahoolt – neid on soovitatav puhastada vähemalt üks kord nädalas. Lauvärvi- ja põseruužipintsleid tuleks puhastada kaks korda kuus.

Pintslite puhastamiseks on mitu moodust ja vahendit. „Ärge puhastage pintsleid tavalise tükiseebiga, mis kuivatab harjaseid, liiati kui need on naturaalsetest karvadest,“ räägib Sawicki. „Hea tulemuse saavutab toasooja vee ja õrna seebilahusega. Olemas on ka lai valik spetsiaalseid šampoone, geele, seepe ja silikoonist puhastusanumaid.“

Pintsli pesemiseks tehke see esmalt märjaks, kuid vältige vee ja seebi sattumist harjaseosa ja käepideme ühenduslülile. Sel juhul võib vesi karvad lahti kangutada ja pintsel laiali laguneda. Masseerige harjased õrnalt seebivahuga kokku, loputage hoolikalt ja pressige suurem vesi välja. Ärge pange pintslit kuivama rätiku peale, sest niiskus võib tekitada hallitust ja ebameeldivat lõhna. See on välditav, kui harjased ulatuvad üle laua ääre.

Lõpuks tuleks ka meigikott nii seest kui ka väljast seebiga puhtaks küürida.

Regulaarse puhastamise tulemusel peaksid pintslid olema töökorras keskmiselt viis aastat. „Kui puhastamisega on aga viilitud, siis ei aita muu, kui vanad tuustid uute asjade vastu vahetada. Kui kott enam puhtaks ei lähe, on aeg seegi välja vahetada,“ kõlab soovitus.

Vahetage tooteid vastavalt hooajale

Näokreem peaks sisaldama vähemalt 25 SPF-päikesekaitset, aga parem isegi rohkem. Suvine jumestuskreem võiks olla õhulise tekstuuriga ja talvisest ühe tooni võrra tumedam. Kindlasti lisage kotti väikepudelis õrn käte desinfitseerija. Intensiivsest pesemisest ja desotamisest kuivaks muutuvate pihkude eest kannab vajalikku hoolt niisutav kätekreem.