PÄEVITA TARGALT! Kõik, mida pead teadma päikesekaitsest 

Kellele meist ei meeldiks ilus kuldpruun jume? Kas teadsid aga, et ⁣90 protsenti nähtavatest naha vananemismärkidest (lõtvunud nahk, pigmendilaigud, kortsud ja nii edasi) on põhjustatud päikese UV-kiirgustest. Seega parim, lihtsaim ja odavaim viis, mida noorusliku naha säilitamiseks saad teha, on selle regulaarselt kaitsmine SPF30-50 kreemiga.⠀Mida täpsemalt erinevad terminid tähendavad ja kuidas naha eest päikeselisel perioodil edukalt hoolt kanda? Nahakliinik Medemis Clinic annab vastused!