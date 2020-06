LUGEMISSOOVITUS | Mis saab siis, kui minevik mille eest ära jookseme, meid kätte saab? 

Rosie Walshi „Päev, mil me kadusime“ (Helios Kirjastus, 2020) on vaimustav raamat, mille mõnus tempo ja ülimalt kaasahaarav lugu teevad pea võimatuks raamatu käest panemise. Walsh on suutnud pikkida sinna mõnusalt pöördeid ja üllatusmomente.

See on lugu, mis räägib suhetest ja sellest, milliseks need võimavad muutuda, kui sa päriselt oma partnerit ei tunne. Hirmudega silmitsi seismisest ja nende ületamisest. Sõprusest, usaldusest, hoolimisest ja ka haiglasest kinnisideest. Samas on see lugu, mis avab silmi maailma ees, millest meil enne sellega kokkupuutumist aimugi pole.