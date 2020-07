Inimesed Anna Levandi vanaemaks olemisest: „Oma laps tähendab ootusi, magamata öid. Lapselaps on nagu õitsev lilleke, mida me imetleme kõrvalt ja naudime." Siiri Rebane, ajakiri Tiiu , täna, 14:05 Jaga: M

Foto: Alar Truu

Uisutamistreener ja endine iluuisutaja Anna Levandi arvab, et vanavanemate roll on olla oma lapsele usaldusväärseks toeks. Noored peaksid tundma, et neil on alati seljataga inimesed, kes on abiks, olgu moraalselt või ka materiaalselt.