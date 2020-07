Kuidas valida nahahooldustooteid?  

Nahk moodustab meie keha kõige suurema organi – naha pindala täiskasvanud inimesel on ligikaudu 1,5-2 ruutmeetrit. Kõige õhukesem on meie nahk silmalaugudel ja kõige paksem jalataldadel. Kasvades ja vananedes muutub loomulikult ka meie nahk. Vanuse kasvades muutub nahk kuivemaks, õhemaks ja vähem elastseks. Kokkuvõttes muudab see kõik naha õrnemaks ja ärritustele vastuvõtlikumaks. Oluline on igapäevaselt oma naha eest hoolitseda ja seda puhtana hoida. Iga päev.

Milliseid tooteid me selleks kasutame?

Tundliku naha pesemiseks on soovitatav seebi asemel kasutada tooteid, mis sisaldavad nahka kaitsvaid õlisid ja naha kuivamist takistavaid aineid. Naha normaalset mikrofloorat ja sarvkihi kaitsefunktsiooni aitavad säilitada pesuvahendid, mille happelisus on pH 5,5. Hoiduma peaks nn bakterite vastastest seepidest, sest selle kasutamise tulemusena häirub naha normaalne happeline reaktsioon kuni kolmeks tunniks. Naha veekadu suureneb ning nahka ärritavad kahjulikud ained ja haigustekitajad võivad kergesti läbi naha tungida. Õrnaks pesuks sobib näiteks dušigeel-šampoon TENA Shampoo & Shower, mis aitab hoida naha loomulikku pH-taset.

Ära unusta juukseid!

Samad tähelepanekud kehtivad ka juuksehoolduse puhul. Mida rohkem sisaldab juuste pesemise vahend kuivatavaid aineid, seda rohkem me teeme juustele liiga. Õrnatoimelist šampooni TENA Shampoo & Shower on võimalik siit veebipoest mugavalt tellida.

Liigud suvel palju ringi? Või hooldad hoopis lähedast? Peapesumüts aitab erinevates olukordades. Veevaba peapesumütsi abil saab juuksed puhtaks ka siis, kui tavapärane vanniskäik või dušitamine ei ole võimalik. Peapesumüts TENA ProSkin Shampoo Cap on värskelõhnalise šampooni ja palsamiga eelniisutatud müts, mida on mugav kasutada. Juukseid ei ole vaja eelnevalt veega niisutada ega pärast loputada. Tänu pesuvahendis sisalduvale palsamile on juuksed pärast pesu hooldatud ja kergesti kammitavad.

