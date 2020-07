Kristallvaigust ehteid valmistav Tatjana: „Surnud ogalikud ja putukad elavad mu ehetes edasi.“ 

Kõike nimetatut on Vormsil kultuuritöötajana ametis olev Tatjana Sääs (43) kristallvaigu sisse ka valanud. Lisaks taimi, teokarpe, liiva, kive ja sulgi, mis paistavad kristallvaigu sees justkui jäässe külmutatud. Kristallvaik on olemuselt aga hoopis vedel plastmass, mis tahkub kõvendaja lisamisel paari päevaga.

Kristallvaiguga tegelemiseni jõudis paljusid käsitöötehnikaid katsetada armastav Tatjana aastate eest ja nüüdseks on omapärase käekirjaga ehetel austajaid üksjagu.