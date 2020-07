Soolokarjääriga alustav Helen Randmets: „Olen seda kõike väga taga igatsenud!“ 

«Ma ei tahaks enam olla see 17aastane Helen. Vastupidi, naudin just seda vanusega saadud kogemust, mis ajaga tulnud,» kinnitab ta. «Tean, mida tahan. Ma ei ürita tulla tühja koha pealt. Loodan, et ehk keegi mind ikkagi mäletab.»

Kui Nexus aastal 2003 alguse sai, saabusid tuntus ja menu üllatavalt kiiresti. Tüdrukutetrio, mille koosseisu kuulusid lisaks Helenile Janne Saar ja Merlyn Uusküla, oli oodatud igal peol ja suveüritusel. Ja ega siis, kui mälestused olnust head poleks, ei tüürinuks ilmselt naise mõtted soolokarjääri alustamise poole.

Eelkõige on Helenil Nexuse päevilt meeles meeletud rahvahulgad, mis nende kontserte väisasid. Näiteks meenub talle ürituste sari «Go Live!» lauluväljakul, kui ühtlasi ansambli DVD-plaati salvestati ja publik ekstra nende bändi pärast kohale tuli.