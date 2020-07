Väärt nõuanded, kuidas käte eest paremini hoolt kanda 

Iga päev aiatöid tehes, õue ja tube koristades, nüüd veel sageli ka käsi desinfitseerides langeb käenahale suur koormus. Käed on karedad, punetavad ja kipuvad kuivusest lõhenemagi. Anname nõu, kuidas nende eest hoolitseda, et käed säilitaksid oma loomuliku ilu.

Lapse käed on siledad ja pontsakad, enda omad aga luised, kuivad, karedad ja elu näinud. Kuigi aega tagasi keerata pole võimalik, on siiski võimalik oma kätele parem tulevik luua. Õigesti enda ja oma käte eest hoolitsedes on endal mõnusam ning lisaks näitavad siledad, pehmed ning ühtlase jumega käed sind ka nooremana.