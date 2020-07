Tanja Mihhailova-Saar: „Vigu ei ole, on vaid saavutused ja kogemused.“ 

«Millega ikka reede õhtul tegeleda?» küsib Tanja (37) fotol, mis tehtud juuni alul ja kus ta poseerib valge värvirulli ning pintsliga. «Jaa, see pilt ongi Hiiumaalt. Värskendasime natuke enda elamist ja ma värvisin seinad valgeks. Tore oli teha midagi hoopis teistsugust,» nendib temperamentne punapea rõõmsalt. Hiiumaa «kohustuslikele kohtadele» on neil tiir peale sõidetud ja lauljanna kinnitab, et see saar meeldib talle väga. «No mulle üldse saared meeldivad – hahahaa,» viskab proua Saar nalja.