RASEDATE VEIDRAD ISUD: kellel on külmkapp lookas sefiiritordist ja süldist, kes närib krohvi 

Esimest last ootav Triinu tõdeb, et midagi ulmelist pole ta siiani raseduse ajal soovinud. „Mõned asjad on sellised, mida niisama ka söön, aga pigem harva ja mis raseduse ajal võimendusid. Näiteks esimene asi oli kiivi, mida ma kohe väga tahtsin ja hunnikutes sõin. Kiivi on puuvili, mis mulle maitseb, aga niisama ostan ikka väga-väga harva. Sama lugu oli õunaga. Teine asi oli pasteet, mille järele tekkis järsku ikka hullumeelne isu. Ilmus ta just siis, kui koroonaviiruse levik Eestis hoo sisse sai. Siis olin küll peaaegu pisarate veerel, sest no niii hirrmsasti tahtsin, maitse ka oli suus, aga mõtlesin, et no ma ei hakka lihtsalt poodi minema pasteeti ostma,“ sõnab ta, lisades, et nad olid just siis toitu ka koju varunud, et ei peaks iga päev poe vahet käima.