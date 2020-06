6 nippi, kuidas jalanõude hõõrdumist ennetada 

Villid on põhjustatud naha hõõrdumisest vastu jalanõu materjali. Kui määrid sellistele kohtadele vaseliini, hoiab see ära kuiva hõõrdumise ja villide tekke.

Kõndimise ajaks pane jalga kaks paari sokke. See tehnika venitab jalanõusid sinu jala järgi. Selline meetod nõuab küll rohkem aega, kuid see toimib. Seda tehnikat on mugavam katsetada kodus.