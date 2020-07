GARDEROOB VÄRVILISEKS! Vaata, millised on selle suve trenditoonid 

Foto: Vida Press

Kollasest on ka varem unistatud ning lüüriliselt kirjutatud, kuid nüüd on see päriselt garderoobidesse tungimas. See kujutab endast päikselist ja optimistlikku värvi, mille doosi on vaja igasse riidekappi. Ühelt poolt on see väljapaistev, kuid samas armsalt tagasihoidlik.