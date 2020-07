Pere ja lapsed KOOLILÕPUPEOD PÄRAST KOROONAKRIISI: kas tunnistus pihku ja hüvasti? Või möllamine kuni päikesetõusuni? Stella Vaus , täna, 12:04 Jaga: M

Lõputunnistus, lilled, kõned, lähedaste kallistused – see kõik kuulub tüüpilise koolilõpetamise juurde, olgu siis tegu 9. või 12. klassiga. Pärast ametlikku osa on kombeks jätkata rahvarohke peoga, kus on vali muusika, alkohol ja seltskonnamängud. Millised on aga lõpupeod pärast koroonakriisi? Koolilõpetajad räägivad suud puhtaks: kelle tähistamine lõppes juba pärastlõunal, kes aga pidutses päikesetõusuni.