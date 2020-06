„MÕTTEKOHT“ | Miks otsustamine on nii raske? 

GALERII

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kas osta saia või sepikut? Võtta vihmavari kaasa või mitte? Panna selga kleit või püksid? Vahetada töökohta või mitte? Need on mõned näited otsustest, mida inimene peab kas igapäevaselt või veidi harvem tegema. Mõnikord on see aga ütlemata keeruline. Miks, räägime tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht psühholoog Rainer Merega.