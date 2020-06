Pere ja lapsed SEIKLUSLIK LINNAPUHKUS: Tartus saab lapsega lustida pea alaspidi ja põnevalt õõvatekitavalt Andra Nõlvak , täna, 17:08 Jaga: M

Tagurpidi maja magamistoas, ikka tagurpidi Foto: Erakogu

Eelmise nädala lõpus ilmateadet vaadates sai selgeks, et eriliselt kuum ja päikeseline nädalavahetus on ukse ees. Tallinna korter tundub selle üleelamiseks kõige halvem mõte – seega pakime enda pere autosse ja sõidame Tartusse väikesele linnapuhkusele. Millega lõbustada aga kolmeaastast, kes on püsimatu ja väga uudishimulik?